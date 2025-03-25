Зараженная бешенством кошка напала на жительницу Удмуртии и ее собаку

В Удмуртии кошка с бешенством искусала собаку и ее хозяйку

В Сарапуле уличная кошка, зараженная бешенством, набросилась на домашнего пса и его хозяйку. Об этом сообщает главное Управление ветеринарии по республике Удмуртия.

Инцидент произошел в частном секторе. Женщина вывела собаку на прогулку, когда на пса неожиданно набросилась бездомная кошка. Животное искусало пса и поцарапало его хозяйку.

Кошку отловили, она оказалась заражена бешенством. На месте обнаружения заболевшего животного провели дезинфекцию. Собака, пострадавшая от нападения, повторно вакцинирована против бешенства, ее владелица также обратилась к медикам за антирабической помощью.

До этого сообщалось, что в Астраханской области собака, зараженная бешенством, напала на двух мужчин. Домашняя собака внезапно стала проявлять агрессию. Пес набросился на сельчанина и его друга и искусал их. Животное пришлось изолировать, спасти его не удалось. Ветврачи установили, что собака была больна бешенством. Пострадавшие прошли курс лечения.

Ранее в Амурской области бешеная лиса вцепилась в палец школьницы.