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Зараженная бешенством кошка напала на жительницу Удмуртии и ее собаку

В Удмуртии кошка с бешенством искусала собаку и ее хозяйку
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Shutterstock/AshimovSJ

В Сарапуле уличная кошка, зараженная бешенством, набросилась на домашнего пса и его хозяйку. Об этом сообщает главное Управление ветеринарии по республике Удмуртия.

Инцидент произошел в частном секторе. Женщина вывела собаку на прогулку, когда на пса неожиданно набросилась бездомная кошка. Животное искусало пса и поцарапало его хозяйку.

Кошку отловили, она оказалась заражена бешенством. На месте обнаружения заболевшего животного провели дезинфекцию. Собака, пострадавшая от нападения, повторно вакцинирована против бешенства, ее владелица также обратилась к медикам за антирабической помощью.

До этого сообщалось, что в Астраханской области собака, зараженная бешенством, напала на двух мужчин. Домашняя собака внезапно стала проявлять агрессию. Пес набросился на сельчанина и его друга и искусал их. Животное пришлось изолировать, спасти его не удалось. Ветврачи установили, что собака была больна бешенством. Пострадавшие прошли курс лечения.

Ранее в Амурской области бешеная лиса вцепилась в палец школьницы.

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