Диетолог рассказала о пользе клетчатки для снижения веса

Клетчатка (пищевые волокна) помогает наладить работу желудочно-кишечного тракта и способствует снижению веса. Об этом kp.ru рассказала главный внештатный специалист-диетолог Депздрава Москвы, заместитель директора по научной и лечебной работе ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии» Антонина Стародубова.

«Продукты, богатые клетчаткой, дают нам здоровую микробиоту и помогают обмену веществ, поддержанию нормальной массы тела», — объяснила она.

По ее словам, пищевые волокна могут снизить аппетит и замедлить всасывание сахаров, а также способствуют выработке полезных соединений, которые влияют на работу сердечно-сосудистой, эндокринной и иммунной систем. В связи с этим Стародубова порекомендовала включать в свой рацион питания больше овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и бобовых.

Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова до этого рассказала «Газете.Ru», что слаженная работа кишечника зависит от состояния микробиоты — микроорганизмов, находящихся в симбиозе с организмом человека. Нормальная кишечная микрофлора выполняет важные функции: защитную, иммуностимулирующую, регулирующую моторику кишки, метаболическую. Прежде всего для этого врач посоветовала включить в рацион растительную клетчатку — 25-30 г в сутки.

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