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Россиянам посоветовали лучшие продукты для микрофлоры кишечника

Врач Мельникова: для микрофлоры кишечника важно есть растительную клетчатку
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Слаженная работа кишечника зависит от состояния микробиоты — микроорганизмов, находящихся в симбиозе с организмом человека. Нормальная кишечная микрофлора выполняет важные функции: защитную, иммуностимулирующую, регулирующую моторику кишки, метаболическую. О продуктах, которые помогают сохранить микрофлору, «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова.

Во-первых, врач посоветовала включить в рацион растительную клетчатку — 25-30 г в сутки.

«Получить ее можно из фруктов, овощей, бобовых и некоторых других продуктов. Это дополнительный источник витаминов и микроэлементов, улучшение перистальтики кишечника, предотвращение образования запоров, связывание холестерина в кишечнике и предотвращение его всасывания в кровь, подавление роста условно-патогенных микроорганизмов», — рассказала Мельникова.

Также она посоветовала включить в рацион ферментированные продукты. К ним относятся квашеная капуста, морковь, редис, свекла, кабачки и другие.

«Смысл ферментации заключается в том, что овощи до того, как мы их употребляем, уже полностью обрабатываются и перевариваются бактериями во внешней среде. Поэтому нашим «внутренним» бактериям легче их перерабатывать, к тому же это дополнительный источник «хороших» бактерий», — объяснила гастроэнтеролог.

Во избежание газообразования кишечника, по словам специалиста, рекомендуется улучшить отток желчи, и одним из способов является добавление в рацион желчегонных продуктов. Речь идет о растительных или животных жирах. которые содержатся в оливковом масле, сливочном масле, жирных сортах рыбы и других продуктах.

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