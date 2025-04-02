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Россиянам рассказали, какие продукты могут раздражать слизистую желудка

Врач Соломатина: слизистую желудка может раздражать даже клетчатка
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Depositphotos

В случае, если имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), необходимо тщательнее выбирать продукты питания, поскольку раздражение слизистой желудка может вызвать даже клетчатка. Об этом в эфире «Радио 1» сообщила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

«Часто бывают повреждения, тогда любое механическое воздействие грубой еды с большим количеством полезной, как мы знаем, клетчатки может оказывать раздражительное воздействие. И, соответственно, когда все это проходит по поврежденной слизистой, ситуация обостряется», — объяснила эксперт.

Кроме того, по ее словам, раздражение могут вызвать кислые и острые продукты.

Врач также посоветовала употреблять пищу комфортной температуры — не слишком горячую и не слишком холодную.

Диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Нурия Дианова до этого предупреждала, что отказ от фруктов и овощей грозит проблемами с ЖКТ.

Клетчатка, по ее словам, делает пищевой комок более мягким и улучшает его продвижение по кишечнику. Если отказаться от овощей и фруктов, то могут возникнуть запоры.

Ранее врач рассказала, кому нельзя поститься.

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