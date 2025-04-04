Следователи объявили в розыск российского «хлопкового короля»

Следователи объявили в международный розыск главу одного из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Ставропольского края «Терский» Алибека Шебзухова. Об этом сообщает РИА Новости.

Бизнесмену заочно предъявили обвинение по статье о присвоении или растрате. Он был заочно арестован. На данный момент местонахождение предпринимателя не установлено.

Дело в отношении Шебзухова было возбуждено в сентябре 2023 года. В ноябре прошлого года ему заочно предъявили обвинение.

Мужчину прозвали «хлопковым королем» из-за намерений сделать «Терский» одним из крупнейших производителей хлопка в России. Для реализации задуманного компания вошла в проект «Хлопок Руси», однако в итоге все закончилось уголовным делом.

До этого следователь в зале Мещанского суда Москвы заявил, что имущество трех топ-менеджеров управляющей компании «Роснано», обвиняемых в злоупотреблении полномочиями, арестовано. В конце января стало известно о задержании трех топ-менеджеров управляющей компании «Роснано». Они проходят по делу о нецелевом расходовании более 43 млрд рублей.

Ранее депутаты Госдумы попросили СК и Генпрокуратуру проверить деятельность Чубайса.