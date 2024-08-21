Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Хабаровском крае задержали мигранта, вербовавшего иностранцев в террористы

ФСБ: в Хабаровском крае иностранец агитировал мигрантов становиться террористами

close
100%
ФСБ РФ/РИА «Новости»

В Хабаровском крае силовики задержали мигранта, который агитировал других иностранцев вступать в ряды террористической организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу безопасности (ФСБ) РФ.

По данным ведомства, мужчина является выходцем одной из среднеазиатских стран. Отмечается, что он активно убеждал граждан Узбекистана проходить обучение у террористов и непосредственно участвовать в подготовке к терактам.

На задержанного завели уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности» и заключили под стражу. Расследование обстоятельств ситуации продолжается.

До этого сообщалось, что в ЛНР следователи завершили сбор материалов по уголовному делу 27-летней украинки, обвиняемой в финансировании националистических объединений «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и «Правый сектор» (организация запрещена в России). Отмечается, что девушка знала о запрете деятельности этих объединений на российской территории, однако все равно осуществила не менее 10 денежных переводов.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в покушении на главу Крыма получил 18 лет лишения свободы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами