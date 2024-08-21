В Хабаровском крае задержали мигранта, вербовавшего иностранцев в террористы

В Хабаровском крае силовики задержали мигранта, который агитировал других иностранцев вступать в ряды террористической организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу безопасности (ФСБ) РФ.

По данным ведомства, мужчина является выходцем одной из среднеазиатских стран. Отмечается, что он активно убеждал граждан Узбекистана проходить обучение у террористов и непосредственно участвовать в подготовке к терактам.

На задержанного завели уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности» и заключили под стражу. Расследование обстоятельств ситуации продолжается.

До этого сообщалось, что в ЛНР следователи завершили сбор материалов по уголовному делу 27-летней украинки, обвиняемой в финансировании националистических объединений «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и «Правый сектор» (организация запрещена в России). Отмечается, что девушка знала о запрете деятельности этих объединений на российской территории, однако все равно осуществила не менее 10 денежных переводов.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в покушении на главу Крыма получил 18 лет лишения свободы.