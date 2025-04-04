В Приморье ликвидировали тигра-людоеда

В приморском национальном парке «Удэгейская легенда» выследили и ликвидировали тигра-людоеда, растерзавшего 55-летнего лесничего. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash со ссылкой на источники.

Как выяснилось, хищник был тяжело ранен при нападении на мужчину — 55-летний местный депутат, также работавший государственным инспектором в национальном парке, защищался и выстрелил в тигра. Тело мужчины с тяжелыми ранениями было найдено 12 марта, он не выжил.

Спустя почти месяц специалисты выследили опасное животное, признанное людоедом, и ликвидировали его. При осмотре были обнаружены характерные старые раны, нанесенные огнестрельным оружием — предполагается, что это последствия фатальной атаки на лесничего.

Также в марте жителей села Алексеевка соседней Еврейской автономной области предупредили о том, что рядом может находиться блуждающий амурский тигр.

Ранее в Приморье водитель сбил тигра.