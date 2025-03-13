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Напавший на лесничего в Приморье тигр не ушел далеко, он ранен

Центр «Амурский тигр»: напавший на лесничего тигр находится вблизи места атаки
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Телеграм-канал «Amur Mash»

Амурский тигр, который, по предположениям, напал на лесничего в Приморье, находится недалеко от места инцидента. Есть признаки того, что он мог быть ранен, сообщил РИА Новости Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр».

В среду Арамилев подтвердил информацию о трагическом инциденте с лесничим в тайге Приморья, вероятно, в результате нападения амурского тигра. Позже Минприроды региона уточнило, что хищник подкрался к лесничему и его помощнику сзади. В настоящее время проводится операция по его отлову. Андрей Ковера работал в КГКУ «Примлес» с 1996 года и до 2023 года был депутатом сельсовета Измайлихинского сельского поселения.

«Тигр особо никуда не уходил. Признаки ранения есть, какого характера и иные обстоятельства устанавливаются,» — отметил Арамилев.

Он добавил, что тигр находится близко к месту нападения. Хотя всегда есть сложности с его поимкой, недавний снегопад облегчил поиски.

Амурский тигр — один из самых редких хищников на планете и занесен в международную Красную книгу. В России эти животные обитают в четырех регионах: Приморском и Хабаровском краях, Амурской области и Еврейской автономной области. По оценкам экспертов, популяция амурских тигров в стране составляет около 750 особей.

Ранее немецкая овчарка защитила хозяина от тигра ценой собственной жизни.

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