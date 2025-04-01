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Россиянам посоветовали обзавестись домашним источником витаминов

Диетолог Журавлева посоветовала выращивать дома микрозелень
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Pixabay

Весна — это время, когда организму особенно нужны витамины. Микрозелень станет не только украшением подоконника, но и источником необходимых полезных веществ. Об этом в интервью Общественной Службе Новостей сообщила диетолог Полина Журавлева.

«Лук, кресс-салат, петрушка <...> дадут организму йод, железо, витамин С. Взошло — срезали, снова посадили, если нужно — даже заморозили или засушили, так витамины тоже сохраняются. Круглый год своя зелень. Микрозелень вообще неприхотлива, ее можно выращивать круглогодично», — сказала специалист.

Также она посоветовала выращивать молодые побеги гороха, редиса и подсолнечника. Салат из них, по ее словам, поможет восполнить запасы важнейших для организма витаминов.

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова до этого говорила, что, помимо зелени, в домашних условиях можно выращивать огурцы. Она посоветовала выбирать специальные сорта для комнатного выращивания. По ее словам, им не нужна большая влажность и много земли, поэтому рассада может находиться в помещении.

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Ранее ученые рассказали, как в домашних условиях обогатить зелень йодом.

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