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В Петербурге скончалась руководитель Института Петра Великого

Умерла руководитель Института Петра Великого в Петербурге Инна Свидерская
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Скончалась заместитель директора петербургского Института культурных программ и руководитель Института Петра Великого Инна Свидерская. Соболезнования выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщается на сайте Смольного.

Беглов отметил, что Свидерская была ярким и разносторонним человеком, талантливым организатором. Губернатор добавил, что «при ее активном участии ежегодно проводились Международные Петровские конгрессы».

Инна Свидерская более 15 лет посвятила научно-просветительской деятельности Института Петра Великого. Она возглавила его в 2017 году.

26 марта в возрасте 79 лет скончалась основатель и бывший директор старейшего информагентства на Урале ЕАН Ольга Молчанова.

До этого стало известно о смерти народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной. Она ушла из жизни в возрасте 85 лет после продолжительной болезни. Причиной смерти знаменитости стал рак крови третьей стадии. Кроме того в 2014 году ей диагностировали болезнь Вальденстрема — медленно развивающееся заболевание опухолевой природы. Позже у нее также обнаружили рак груди.

Ранее умерла озвучивавшая Каркушу из «Спокойной ночи, малыши» актриса Галина Марченко.

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