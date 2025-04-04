В Петербурге скончалась руководитель Института Петра Великого

Скончалась заместитель директора петербургского Института культурных программ и руководитель Института Петра Великого Инна Свидерская. Соболезнования выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщается на сайте Смольного.

Беглов отметил, что Свидерская была ярким и разносторонним человеком, талантливым организатором. Губернатор добавил, что «при ее активном участии ежегодно проводились Международные Петровские конгрессы».

Инна Свидерская более 15 лет посвятила научно-просветительской деятельности Института Петра Великого. Она возглавила его в 2017 году.

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