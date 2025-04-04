Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В метеослужбе Таиланда рассказали об афтершоках

Метеослужба Таиланда заметила более 300 афтершоков после землетрясения в Мьянме
close
Chalinee Thirasupa/Reuters

Метеослужба Таиланда отметила более 300 афтершоков после сильного землетрясения в Мьянме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет таиландского ведомства.

Последствия мощного катаклизма ощущаются до сих пор — в течение прошедшей ночи в Мьянме были замечены афтершоки магнитудой от 2,0 до 3,7 на глубине 10 км. В метеослужбе Таиланда подчеркнули, что большинство этих афтершоков не затрагивают Таиланд. Несмотря на то, что среди более 300 явлений, замеченных метеослужбой, большинство представляют собой землетрясения магнитудой от 3,0 до 3,9.

В Таиланде также отмечают, что туристическая отрасль в стране вернулась в норму — об этом ТАСС заявила глава Туристического управления Таиланда Тхапани Киатпхайбун.

Тем временем российские спасатели обследовали более 77 тыс. кв. м в поисках людей в Мьянме.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме.

Ранее спасателям в Мьянме удалось вытащить из-под завалов человека спустя пять дней.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами