В метеослужбе Таиланда рассказали об афтершоках

Метеослужба Таиланда заметила более 300 афтершоков после землетрясения в Мьянме

Метеослужба Таиланда отметила более 300 афтершоков после сильного землетрясения в Мьянме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет таиландского ведомства.

Последствия мощного катаклизма ощущаются до сих пор — в течение прошедшей ночи в Мьянме были замечены афтершоки магнитудой от 2,0 до 3,7 на глубине 10 км. В метеослужбе Таиланда подчеркнули, что большинство этих афтершоков не затрагивают Таиланд. Несмотря на то, что среди более 300 явлений, замеченных метеослужбой, большинство представляют собой землетрясения магнитудой от 3,0 до 3,9.

В Таиланде также отмечают, что туристическая отрасль в стране вернулась в норму — об этом ТАСС заявила глава Туристического управления Таиланда Тхапани Киатпхайбун.

Тем временем российские спасатели обследовали более 77 тыс. кв. м в поисках людей в Мьянме.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме.

Ранее спасателям в Мьянме удалось вытащить из-под завалов человека спустя пять дней.