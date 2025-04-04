В Россельхознадзоре рассказали о качестве молочной продукции в России

«Известия»: 25% сливочного масла после проверок в РФ оказалось некачественным

Почти четверть проверенного Россельхознадзором сливочного масла оказалась некачественной, в том числе фальсификатом. Об этом сообщает газета «Известия».

По результатам лабораторных исследований Россельхознадзора проб молока и молочной продукции за 2024 год стало известно, что 13,09% из 10 199 образцов не соответствовали составу, заявленному производителем.

Больше всего фальсификата было выявлено среди сливочного масла — в 24,82% проб. Далее следуют сыры (16,18%), творог (14,40%), сухое молоко (13,24%) и сметана (11,22%).

Самые частые нарушения, которые выявило ведомство: несоответствие массовой доли жира, фальсификация молока жирами немолочного происхождения, присутствие крахмала, соды, пищевых добавок и органических кислот, не заявленных в составе продукта.

В публикации подчеркивается, что по результатам исследований у производителей были проведены проверки, 353 профилактических мероприятия, а также вынесено 15 постановлений об административном правонарушении по Кодексу об административных правонарушениях России «Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов».

До этого управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк рассказал, что чаще всего подделывают более сложные с точки зрения переработки и производства продукты.

Ранее россиян предупредили об опасности поддельной молочки.