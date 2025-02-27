«Химичат с рецептами»: россиян предупредили об опасности поддельной молочки

Российские производители молочной продукции нередко стараются «удешевить» затраты на товар за счет изменения рецептуры. Например, они могут использовать растительные заменители молочного жира, но при этом «забывают» проинформировать об этом потребителей, рассказал RT управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк.

«Чаще недобросовестные производители для удешевления начинают химичить с рецептурами и заменяют качественные ингредиенты на более дешевые или менее качественные», - отметил эксперт, добавив, что при этом не всегда такой подход обязательно делает продукцию вредной для здоровья.

Проблемой, однако, является то, что компании могут «забыть» проинформировать потребителей о добавлении растительных масел или других компонентов. Например, в сливочном масле сегодня может быть до 82% жиров животного происхождения, а недобросовестные производители могут заявить об этом на упаковке, но при этом частично заменить эти жиры на растительные. За это компании нужно строго наказывать, заключил специалист.

Напомним, Роспотребнадзор до этого выяснил, что 14 российских производителей молочной продукции выдавали за натуральное масло и творог фальсификат с растительными жирами, стеринами и запрещенной трансглютаминазой, которых в продуктах быть не должно. В том числе это компании АО «ТМК «Тверца», ООО «Молпром», АО «Фурмановский гормолзавод», ООО «Вознесенское», ООО «Балтком Юни», ООО «Масжирпром». Минпромторг попросили изъять товар из оборота.

В Россельхознадзоре ранее заявили о частой фальсификации сливочного масла в России.