Россиянам назвали продукты, которые чаще всего подделывают

Фальсификатом считается продовольственный товар, состав и консистенция которого не соответствуют указанным на этикетке. Чаще всего подделывают более сложные с точки зрения переработки и производства продукты, рассказал RT управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк.

Обычное молоко подделать намного сложнее, чем сложные молочные продукты, в которых содержание жиров и других ингредиентов определить «на глаз» невозможно, привел пример специалист. В таких случаях выявить подделку можно только на основе лабораторных исследований.

«То же самое касается и консервированной мясной и рыбной продукции», — добавил Березнюк. — В этом случае недобросовестные производители могут заменять дорогое сырье более дешевыми аналогами».

Он напомнил о случае с изъятием из продажи рыбных консервов, в которых под видом сайры продавалась дешевая дальневосточная сардина. Чтобы не нарваться на подобные ситуации, нужно покупать продукты в уже зарекомендовавших себя магазинах, сетевых точках. Важно изучать производителей и читать о них информацию в интернете, посоветовал эксперт. Он также призвал отказаться от покупки товаров, которые вызывают вопросы по составу, или реализуемых в уличных палатках и прочих местах.

В целом же на сегодняшний день рынок с точки зрения качества продовольствия регулируется, в связи с чем и фальсификата стало меньше, заключил эксперт.

До этого председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов сообщил, что, несмотря на многочисленные меры по борьбе с недобросовестными производителями, в некоторых категориях пищевой промышленности доля фальсификата достигает 50-60%. Чаще всего подделывают колбасу, соки, соусы и консервы.

Ранее россиян предупредили об опасности поддельной молочки.