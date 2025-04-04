Суд решил судьбу бывшего студента из ХМАО, напавшего с ножом на преподавателя колледжа

В Югре 19-летнего юношу отправили лечиться за нападение с ножом на педагога

Бывшего студента югорского колледжа, который напал с ножом на педагога, отправили на принудительное лечение. Об этом сообщает «Вестник Сургутского района».

После вооруженного нападения, произошедшего 1 октября 2024 года в политехническом колледже в Лангепасе, было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ. До настоящего момента 19-летний подозреваемый находился под стражей. Экспертизы, проведенные во время следствия, признали его невменяемым.

«Расследование уголовного дела завершено. Дело направлено в суд, но с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера», – отметил источник издания.

Сообщалось, что ранее злоумышленник учился в колледже, но в начале прошлого года его отчислили, по другим данным, он отчислился сам. Известно, что преподаватель, на которую молодой человек напал, ставила ему неудовлетворительные оценки во время учебы. Женщина сама отбилась от нападавшего и вытолкала его из кабинета, серьезных травм она не получила.

Ранее восьмиклассник из Нижнего Новгорода ударил ножом в шею и живот двоих детей.