Локальную утечку аммиака устранили на заводе в Саратовской области

Локальная утечка была устранена на установке испарения аммиака в Балаковском филиале АО «Апатит» (входит в группу «Фосагро») в Саратовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

В публикации отмечается, что локальная утечка произошла приблизительно в 21:00 мск. По предварительной информации, в результате произошедшего три человека находятся на медицинском обследовании, из них одного — опускают домой, а остальные наблюдаются у специалистов.

Для расследования произошедшего создается специальная комиссия, подчеркнули в пресс-службе.

До этого источник в силовых структурах заявил, что на заводе в Саратове пострадали пять человек из-за выброса химического вещества.

В Следственном комитете по Саратовской области заявили, что начали проверку по факту выброса химического вещества на заводе. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, подчеркнули в ведомстве.

Ранее на заводе в Нидерландах произошла утечка водорода.