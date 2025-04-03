В Пензе потушили пожар на складе

В Пензе пожарные потушили открытое горение в производственно-складском здании на улице Аустрина. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

«Открытое горение в Пензе ликвидировано», — говорится в сообщении, опубликованном в 20:42 по московскому времени.

О пожаре в производственно-складском здании в Пензе стало известно днем 3 апреля. Площадь возгорания составила 900 квадратных метров. Пожар тушили более 70 специалистов и 23 единицы техники. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

21 марта сообщалось, что в поселке Приволжский Волжского района Марий Эл загорелся завод по производству пластмассовых плит. В МЧС заявляли, что площадь возгорания составила более двух тысяч квадратных метров. На месте работали 54 сотрудника и 16 единиц техники. Пожарным был потушен. По предварительным данным, пострадавших нет.

Прокуратура республики держит на контроле проверку по факту пожара на предприятии.

Ранее стало известно, что в России ужесточат противопожарные правила.