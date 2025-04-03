Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Пензе потушили пожар на складе

МЧС: в Пензе пожарные ликвидировали открытое горение на складе
close
Shutterstock

В Пензе пожарные потушили открытое горение в производственно-складском здании на улице Аустрина. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

«Открытое горение в Пензе ликвидировано», — говорится в сообщении, опубликованном в 20:42 по московскому времени.

О пожаре в производственно-складском здании в Пензе стало известно днем 3 апреля. Площадь возгорания составила 900 квадратных метров. Пожар тушили более 70 специалистов и 23 единицы техники. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

21 марта сообщалось, что в поселке Приволжский Волжского района Марий Эл загорелся завод по производству пластмассовых плит. В МЧС заявляли, что площадь возгорания составила более двух тысяч квадратных метров. На месте работали 54 сотрудника и 16 единиц техники. Пожарным был потушен. По предварительным данным, пострадавших нет.

Прокуратура республики держит на контроле проверку по факту пожара на предприятии.

Ранее стало известно, что в России ужесточат противопожарные правила.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами