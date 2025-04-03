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Дело четырех молодых людей, избивших брянца в его квартире, передали в суд

Прокуратура утвердила обвинение по делу об избиении брянца в его квартире
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Брянской области прокуратура утвердила обвинение в отношении четырех представителей кочевого народа, которые за один день совершили два разбойных нападения в административном центре региона. Об этом на своем сайте сообщила пресс-служба прокуратуры.

«Уголовное дело по существу рассмотрит Советский районный суд г. Брянска», — указано в сообщении.

По версии следствия, в октябре прошлого года молодые люди возрастом от 16 до 23 лет напали в Советском районе Брянска на 41-летнего мужчину в подземном пешеходном переходе. Они ударили его по голове и забрали мобильный телефон.

В тот же день преступники залезли в квартиру 42-летнего мужчины, избили его, а затем украли его вещи и паспорт, чтобы тот не смог оперативно обратиться в полицию.

До этого сообщалось об инциденте в Перми, где шестиклассник с пистолетом заявился в магазин с пистолетом, чтобы заполучить шоколад.

Ранее стало известно о случае в Красноярске, где мужчина ограбил офис микрозаймов и проиграл деньги в онлайн-казино.

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