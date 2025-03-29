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Россиянин ограбил офис микрозаймов и проиграл деньги в онлайн-казино

В Красноярске ограбление офиса микрозаймов попало на видео

В Красноярске полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на офис микрозаймов, грабитель похитил из кассы 70 тысяч рублей. Об этом сообщает краевое управление МВД.

Неизвестный в маске, вооруженный ножом, ворвался в офис микрозаймов и потребовал отдать ему выручку. Сотрудница учреждения передала злоумышленнику все имевшиеся в кассе наличные в сумме 70 тысяч рублей.

Следователи установили личность грабителя. 33-летний ранее судимый подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело о разбое, ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Выяснилось, что украденные деньги мужчина успел проиграть в онлайн-казино.

До этого сообщалось, что в Брянской области мужчина ограбил и избил знакомую, пытаясь одолжить у нее денег. Злоумышленник находился в гостях у своей знакомой, он попросил у женщины в долг пять тысяч рублей, взял деньги и стал требовать у хозяйки квартиры большую сумму. Когда грабитель пересчитывал деньги, она сумела сбежать от него через окно, дошла до соседей и вызвать полицию. Подозреваемого в ограблении задержали.

Ранее в Смоленске подросток украл миллион у собственной бабушки.

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