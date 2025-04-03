В Краснодаре произошли подтопления из-за ливней

В Краснодаре произошли подтопления из-за сильных дождей. Об этом сообщают «Кубанские новости».

Ряд улиц Краснодара оказались полностью затоплены после обильных осадков. Ливень привел к подтопленным улицам и многокилометровым пробкам в краевом центре. По данным «Яндекс.Карты» загруженность дорог Краснодара составляла максимальные 10 баллов.

Мэр города Евгений Наумов заявил, что специалисты занимаются ликвидацией подтоплений в городе после дождя. Вода постепенно уходит, но штормовое предупреждение продолжает действовать. Всего в работе задействованы 20 спецмашин, 13 мотопомп. Техника была направлена на улицы Алуштинскую, Парижскую, Мусоргского, Автомобильную, Дежнева, Комарова (пос. Российский) и Семеновскую.

До этого сообщалось, что из-за сильного тумана в Сочи девять самолетов ушли на запасные аэродромы. В Росавиации добавили, что все службы аэропорта Сочи работают в усиленном режиме на фоне непогоды.

Ранее в Петропавловске-Камчатском за два дня снега выпало больше, чем за всю зиму.