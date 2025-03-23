В Петропавловске-Камчатском за два дня снега выпало больше, чем за всю зиму

Глава Петропавловск-Камчатского городского округа Евгений Беляев в видео на своем Telegram-канале сообщил, что из-за циклона в регионе за два дня выпало снега больше, чем за три месяца зимы.

Чиновник рассказал о сложной ситуации на дорогах, которые расчищают в круглосуточном режиме более 100 единиц техники.

«Обеспечить проезд по магистральным дорогам пока полностью не удалось: где-то дороги прочищены в одну колею, где-то... то, что техника проходила, снежные массы фактически... закрыли», — отметил Беляев.

Он призвал всех работодателей по возможности перевести сотрудников на дистанционный режим работы, а местных жителей — отказаться от использования личного транспорта, который может осложнить работу снегоуборочной техники. Чиновник выразил уверенность, что через некоторое время с ситуацией удастся справиться.

В конце января на Сахалине поезд застрял в сугробе на путях. В салоне находились три пассажира, им предоставили автобус. Тогда из-за непогоды в аэропорту Южно-Сахалинска отменили восемь рейсов.

Ранее появилось фото циклона в Москве.