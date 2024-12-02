Россияне в самолетах чаще всего смотрят мультики и детективы

Наиболее востребованными жанрами фильмов и сериалов, которые россияне смотрят в самолетах, оказались детские мультфильмы (в категории от трех до шести лет), детективные сериалы и документальные фильмы. Это показало исследование Купибилет и онлайн-кинотеатра PREMIER, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В топ-5 наиболее популярных картин вошли: сборники мультфильмов, детективы «Сны» и «Зверобой», а также документальный фильм «История России» с Сергеем Минаевым.

«Анализ данных развлекательных систем показывает, что детский контент невероятно популярен в авиаперелетах, неизменно занимая высокие позиции в рейтингах. Наблюдаем схожую тенденцию для документальных фильмов, комедийных и детективных сериалов собственного производства, что подтверждает растущий интерес к качественному отечественному контенту. В то же время мы часто получаем запрос пользователей на создание шоу-программ и активно работаем над этим направлением», — отметили в PREMIER.

Статистический анализ проводился на основе полученной информации из предпочтений пассажиров четырех авиакомпаний: Smartavia, ЯМАЛ, Red Wings и Аврора. «Сборник мультфильмов», «Сны» и «Зверобой» входят в топ-5 сразу у всех авиакомпаний, демонстрируя свою универсальную привлекательность для широкой аудитории.

«Неудивительно, что именно произведения для детей так популярны во время авиапутешествия — маленьких пассажиров нужно чем-то занимать. А взрослые, будем честны, предпочитают поспать во время полета. Согласно нашим данным в 2024 году 51% семей потратили на путешествия с детьми от 150 до 200 тысяч рублей, 24% — от 100 до 150 тысяч, а 16% — от 200 до 250 тысяч», — рассказывает Андрей Маслак, директор по продукту Купибилет.

Однако топ-5 фильмов/сериалов каждой авиакомпании демонстрирует и индивидуальные предпочтения. Smartavia, например, дополняет общие тренды комедийными сериалами «Кино про бандитов», «Тяни, Сундук!» и «Отпуск».

В ЯМАЛ, в свою очередь, добавились комедии, включая и «Ресторан по понятиям: Бедный олигарх». Red Wings отличается интересом к документалистике («История России») и к легкой комедии с фильмом «Немодельное агентство». Аврора, помимо общих хитов, добавляет сериал «Наследие».

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