Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне в самолетах чаще всего смотрят мультики и детективы

Мультики и детективы стали любимыми жанрами россиян в самолетах

close
Eaum M/Shutterstock/FOTODOM

Наиболее востребованными жанрами фильмов и сериалов, которые россияне смотрят в самолетах, оказались детские мультфильмы (в категории от трех до шести лет), детективные сериалы и документальные фильмы. Это показало исследование Купибилет и онлайн-кинотеатра PREMIER, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В топ-5 наиболее популярных картин вошли: сборники мультфильмов, детективы «Сны» и «Зверобой», а также документальный фильм «История России» с Сергеем Минаевым.

«Анализ данных развлекательных систем показывает, что детский контент невероятно популярен в авиаперелетах, неизменно занимая высокие позиции в рейтингах. Наблюдаем схожую тенденцию для документальных фильмов, комедийных и детективных сериалов собственного производства, что подтверждает растущий интерес к качественному отечественному контенту. В то же время мы часто получаем запрос пользователей на создание шоу-программ и активно работаем над этим направлением», — отметили в PREMIER.

Статистический анализ проводился на основе полученной информации из предпочтений пассажиров четырех авиакомпаний: Smartavia, ЯМАЛ, Red Wings и Аврора. «Сборник мультфильмов», «Сны» и «Зверобой» входят в топ-5 сразу у всех авиакомпаний, демонстрируя свою универсальную привлекательность для широкой аудитории.

«Неудивительно, что именно произведения для детей так популярны во время авиапутешествия — маленьких пассажиров нужно чем-то занимать. А взрослые, будем честны, предпочитают поспать во время полета. Согласно нашим данным в 2024 году 51% семей потратили на путешествия с детьми от 150 до 200 тысяч рублей, 24% — от 100 до 150 тысяч, а 16% — от 200 до 250 тысяч», — рассказывает Андрей Маслак, директор по продукту Купибилет.

Однако топ-5 фильмов/сериалов каждой авиакомпании демонстрирует и индивидуальные предпочтения. Smartavia, например, дополняет общие тренды комедийными сериалами «Кино про бандитов», «Тяни, Сундук!» и «Отпуск».

В ЯМАЛ, в свою очередь, добавились комедии, включая и «Ресторан по понятиям: Бедный олигарх». Red Wings отличается интересом к документалистике («История России») и к легкой комедии с фильмом «Немодельное агентство». Аврора, помимо общих хитов, добавляет сериал «Наследие».

Ранее выяснилось, где россияне собираются путешествовать весной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами