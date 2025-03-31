В Росавиации сообщили о снижении пассажиропотока авиакомпаний

Росавиация: зимой этого года авиакомпании снизили перевозки пассажиров на 1,6%

Российские авиакомпании в январе-феврале 2025 года снизили пассажиропоток на 1,6%. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«В целом пассажиропоток российских авиаперевозчиков за первые два месяца составил 14,8 миллиона человек — снижение на 1,6% к аналогичному периоду 2024 года (но рост на 7% к январю-февралю 2023 года)», — сказано в сообщении.

По информации ведомства, на рейсах по РФ за данный период пассажиропоток сократился на 3,1%, до 10,9 млн человек. При этом пассажиропоток российских авиаперевозчиков на международных воздушных линиях в январе-феврале вырос к аналогичному периоду 2024 года на 3%, до 3,8 млн человек.

9 марта сотни пассажиров российских авиакомпаний застряли в аэропорту Сочи из-за сильного тумана.

В марте суд отправил под арест авиадебошира из Алтайского края. Мужчина, находясь на борту самолета, следовавшего из Новосибирска в Петербург, нарушал общественный порядок. Он оскорблял пассажиров и пытался попасть в кабину пилота.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще летать за рубеж.