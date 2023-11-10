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IT-эксперт рассказал о новых мошеннических схемах через ИИ

IT-эксперт Избаенков: мошенники стали использовать голосовой фишинг

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Depositphotos

С развитием искусственного интеллекта у мошенников появились новые схемы. В частности, метод с использованием дипфейков. Об этом «Газете.Ru» рассказал Директор направления кибербезопасности EdgeЦентр Артем Избаенков.

«Это метод, использующий ИИ для создания поддельных, но реалистичных видео- и аудиозаписей. Мошенники могут использовать эту технологию для создания видео, в котором, например, CEO компании якобы призывает к переводу средств на определенный счет. Такая технология применяется сегодня и для создания компрометирующего материала для шантажа», — объяснил он.

Еще одна новая схема — голосовой фишинг.

«Это мошенническая схема, где ИИ используется для имитации голоса конкретного человека (например, коллеги с работы или близкого родственника). Мошенник может позвонить и, используя синтезированный голос, попросить перевести деньги или предоставить конфиденциальные данные», — предупредил эксперт.

Наконец, ИИ стали использовать и для автоматизированного фишинга.

«Традиционно фишинговые атаки требуют большого количества ручной работы для создания убедительных поддельных сайтов или писем. С помощью ИИ мошенники могут автоматизировать этот процесс, масштабировать атаки и увеличить их эффективность», — отметил Избаенков.

Ранее россиянам рассказали, как избежать мошенников при покупках на маркетплейсах.

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