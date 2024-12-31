Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт рассказал о новом способе мошенничества на маркетплейсах с помощью ИИ

РИА Новости: мошенники стали генерировать фейковые страницы товаров в интернете
close
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Эксперт по информационной безопасности компании «Код безопасности» Мария Фесенко рассказала агентству РИА Новости, что злоумышленники начали использовать искусственный интеллект (ИИ) в схеме с фейковыми карточками новогодних подарков на маркетплейсах.

Фесенко отметила, что мошенники традиционно активизируются в зимние каникулы, эксплуатируя темы подарков и путешествий. По ее словам, злоумышленники создают полноценную карточку какого-либо товара на популярном маркетплейсе, с помощью нейросетей генерируют целую фотосессию с продуктом и его описание, а после просто дожидаются покупателей.

По словам эксперта, люди делают заказ и в итоге получают «либо хлам, либо товар, который сломается через день». С претензиями обманутые покупатели идут к маркетплейсу, однако деньги уже находятся у мошенников.

По словам Фесенко, фейковые страницы с товарами сложно распознать, однако есть несколько их косвенных признаков: слишком качественные картинки товара, отсутствие отзывов, а также ошибки в описании.

Последнее связано с тем, что текст нередко пишет чат-бот, который не всегда отличается грамотностью. Однако, как отмечает эксперт, именно использование различных чат-ботов на базе ИИ открыло новую страницу в онлайн-мошенничестве.

До этого директор по продукту FABULA AI рассказал, что в России под Новый год активизируются мошенники, использующие передовые технологии нейросетей. По его словам, злоумышленники все чаще прибегают к использованию дипфейк-технологий для хищения денежных средств. Благодаря нейросетям мошенники создают убедительные видеоизображения человека, а затем отправляют этот созданный образ его друзьям или родственникам через мессенджеры и социальные сети.

Ранее россиян призвали не доверять сомнительными сервисами и сайтами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами