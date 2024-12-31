Эксперт рассказал о новом способе мошенничества на маркетплейсах с помощью ИИ

Эксперт по информационной безопасности компании «Код безопасности» Мария Фесенко рассказала агентству РИА Новости, что злоумышленники начали использовать искусственный интеллект (ИИ) в схеме с фейковыми карточками новогодних подарков на маркетплейсах.

Фесенко отметила, что мошенники традиционно активизируются в зимние каникулы, эксплуатируя темы подарков и путешествий. По ее словам, злоумышленники создают полноценную карточку какого-либо товара на популярном маркетплейсе, с помощью нейросетей генерируют целую фотосессию с продуктом и его описание, а после просто дожидаются покупателей.

По словам эксперта, люди делают заказ и в итоге получают «либо хлам, либо товар, который сломается через день». С претензиями обманутые покупатели идут к маркетплейсу, однако деньги уже находятся у мошенников.

По словам Фесенко, фейковые страницы с товарами сложно распознать, однако есть несколько их косвенных признаков: слишком качественные картинки товара, отсутствие отзывов, а также ошибки в описании.

Последнее связано с тем, что текст нередко пишет чат-бот, который не всегда отличается грамотностью. Однако, как отмечает эксперт, именно использование различных чат-ботов на базе ИИ открыло новую страницу в онлайн-мошенничестве.

До этого директор по продукту FABULA AI рассказал, что в России под Новый год активизируются мошенники, использующие передовые технологии нейросетей. По его словам, злоумышленники все чаще прибегают к использованию дипфейк-технологий для хищения денежных средств. Благодаря нейросетям мошенники создают убедительные видеоизображения человека, а затем отправляют этот созданный образ его друзьям или родственникам через мессенджеры и социальные сети.

Ранее россиян призвали не доверять сомнительными сервисами и сайтами.