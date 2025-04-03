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Множество стран запросили у ВТО оценку влияния мер США на их экономику

ВТО: множество стран просят оценить влияние пошлин США на их экономику
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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Множество стран обратились во Всемирную торговую организацию (ВТО) с просьбой оценить, как пошлины, введенные США, влияют на их экономики. Об этом заявила генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала, слова которой передает РИА Новости.

По ее словам, секретариат организации предоставляет странам аналитическую поддержку, чтобы определить, как американские пошлины влияют на их экономики и глобальную торговлю. ВТО также помогает выработать меры для минимизации негативных эффектов.

«Многие члены обратились к нам. Мы активно взаимодействуем с ними, отвечая на вопросы о влиянии [тарифов] на их экономику и торговую систему», — отметила Оконджо-Ивеала.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. Некоторые страны и объединения обложат еще более суровыми пошлинами. Всего в списке — 185 государств, включая Британию, Украину и даже необитаемые острова, на которых живут только пингвины. России (как и Белоруссии) в перечне не оказалось. Как теперь Вашингтон будет выстраивать торговые отношения с миром — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Раде отреагировали на пошлины Трампа, введенные против Украины.

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