Суд Москвы во второй раз отложил рассмотрение дела блогера Шабутдинова

Рассмотрение уголовного дела блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова в Пресненском суде Москвы перенесли во второй раз, оно состоится 17 апреля. Об этом пишет ТАСС.

Причиной переноса слушания по делу названа «недоставка подсудимого», отметило агентство.

Шабутдинов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он создавал у людей ложное впечатление успешного предпринимателя и предлагал купить у него курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающиеся смогут сами вести прибыльный бизнес. Договоры оказания услуг с Шабутдиновым заключали на суммы от 100 тысяч до 1,9 млн рублей. Пострадавшими от действий от бизнес-коуча себя называют 80 человек. Его задержали в ноябре 2023 года.

В феврале прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Шабутдинова. Ведомство установило, что блогер создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников, обеспечивал размещение на подконтрольном ресурсе заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о реализуемых образовательных программах.

Ранее стало известно, что Шабутдинов питается блюдами из ресторана, а не бесплатной пищей в СИЗО.