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Россиянка взыскала с водителя такси, наехавшего на нее на переходе, 1,5 млн рублей

В Петербурге таксист заплатил 1,5 млн рублей женщине, которую сбил на переходе
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Shutterstock

В Санкт-Петербурге суд взыскал компенсацию морального вреда с 28-летнего водителя такси, который покалечил в аварии местную жительницу. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Как уточнили в ведомстве, к ним обратилась местная жительница, которая не могла в связи со своим состоянием здоровья защищать свои права и попросила взыскать с нарушителя компенсацию. Сотрудники надзорного органа провели проверку и установили, что 7 июля 2023 года мужчина за рулем Chery Tiggo устроил ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома №30, корпус 1, на проспекте Науки. Под колеса машины попала женщина, которой диагностировали травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

«Помимо полученных телесных повреждений женщина продолжает испытывать тревогу, страх при переходе через дорогу, испытывает опасения повторения дорожно-транспортного происшествия», — пояснили в прокуратуре, добавив, что после проверки подали иск о компенсации морального вреда в суд.

Суд встал на сторону потерпевшей и обязал таксиста выплатить женщине 1,5 млн рублей.

Ранее москвич отсудил 142 тысячи рублей у магазина электроники за царапинку на телефоне.

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