В Москве мужчина разозлился, что не успел зайти в вагон метро, и разбил окно поезда

Мужчина разбил окно электропоезда в московском метро, сообщает столичная прокуратура.

Инцидент произошел на платформе станции метро «Тверская». В вечернее время один из пассажиров подошел к прибывшему составу, но не успел зайти в вагон. Тогда агрессивно настроенный мужчина стал бить кулаком по стеклу и в итоге разбил окно электропоезда.

Личность хулигана быстро установили благодаря записям с камер видеонаблюдения. 40-летний подозреваемый уже задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело. За акт вандализма ему грозит либо штраф, либо арест на срок до трех месяцев, либо обязательные или исправительные работы.

На днях в московском метро школьники с пистолетом напали на пассажира. Юноше удалось выбраться из вагона на станции «Новаторская». Сотрудники полиции установили личности злоумышленников, у них изъяли пневматический пистолет, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее петербуржец разбил дверь метро кирпичом, чтобы зайти и погреться.