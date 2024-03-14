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Мужчина столкнул девушку под поезд в московском метро

Москвич столкнул подругу под приближающийся поезд во время ссоры в метро

В Москве задержали мужчину, который столкнул свою знакомую под поезд в метро. Об этом в своем Telegram-каналe сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел накануне вечером на станции метро «Войковская» Замоскворецкой линии. Стоя на платформе, пара поссорилась, и разъяренный мужчина повалил подругу на пол. Затем он, не обращая внимания на свидетелей, столкнул ее на рельсы прямо под приближающийся электропоезд.

Машинист быстро отреагировал и успел применить экстренное торможение, в результате происшествия девушка не пострадала. Очевидец произошедшего не дал злоумышленнику скрыться, после чего полицейские задержали подозреваемого и доставили его в отдел внутренних дел. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее бездомный толкнул под поезд 74-летнего пассажира в нью-йоркском метро.

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