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Более 100 социально-значимых госуслуг будет доступно для жителей Донбасса и Новороссии

Минцифры: к концу года жителям Новороссии будет доступно более 100 госуслуг
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РИА Новости

Более ста социально-значимых госуслуг будет доступно для жителей Донбасса и Новороссии к концу этого года. Об этом сообщил ТАСС замглавы Минцифры Олег Качанов.

По его словам, 80 социально значимых услуг для жителей новых регионов уже доступно на портале госуслуг.

Замминистра добавил, что показатель количества электронных услуг на одного гражданина из новых регионов повысился с 4 до 6,79. Он отметил, что 1,2 млн из них имеют подтвержденные учетные записи на «Госуслугах».

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что при строительстве многоквартирных домов в Донецкой народной республике будет выделяться 5% квартир под маневренный фонд для временного проживания граждан. Он добавил, что на прошлом заседании инвесткомитета республики было одобрено девять инвестиционных проектов промышленного и сельскохозяйственного направления. Он отметил, что в ДНР готовы поддержать всех, кто готов развивать птицеводство.

Ранее Путин поручил обеспечить жильем жителей Мариуполя.

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