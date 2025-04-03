Курские полицейские установили личность мужчины с потерей памяти

Курские полицейские установили личность мужчины, эвакуированного из Суджанского района с потерей памяти. Им оказался 56-летний житель Костромской области, приехавший в регион в августе 2024 года по работе, сообщили в пресс-службе УМВД России по Курской области.

По данным ведомства, мужчина не имел при себе документов и получил травму, приведшую к контузии. После проверки сотрудники полиции выяснили, что он прибыл в Суджу для выполнения рабочих задач, но не смог покинуть район из-за ухудшения состояния.

«Сотрудники полиции оперативно провели проверку и выяснили, что это 56-летний житель Костромской области. В Суджанский район прибыл в августе 2024 по работе и не смог оттуда выехать», — говорится в сообщении.

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