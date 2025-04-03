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Россияне назвали самое значимое событие марта

Новости Mail: россияне назвали освобождение Суджи главным событием марта
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Большинство россиян назвали освобождение Суджи в Курской области от боевиков ВСУ наиболее значимым событием марта. Об этом свидетельствуют данные опроса Новости Mail, которое есть в распоряжении «Газеты.Ru».

«Наиболее значимым событием марта россияне назвали освобождение Суджи в Курской области — так считают 46% опрошенных», - говорится в результатах опроса.

50% опрошенных объяснили свой ответ тем, что это «важный результат в ходе СВО» и «освобождение территории РФ». Остальные 50% не дали развернутого объяснения своему ответу.

Также россияне среди наиболее значимых событий марта назвали землетрясение в Мьянме и Таиланде (13%), второй телефонный разговор Путина и Трампа (12%), наиболее массированную атаку украинских БПЛА по России (8%) и другие события.

Наименее значимым событием месяца россияне назвали вынесение приговора Елене Блиновской. Об этом заявили 52% опрошенных, говорится в результатах опроса.

Опрос проводился среди читателей проекта Новости Mail 1—2 апреля. В опросе приняли участие свыше 5 тысяч человек из более, чем 50 регионов России.

В феврале большинство опрошенных россиян назвали переговоры между делегациями Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде главным событием месяца.

Ранее было названо число эвакуированных из Суджи граждан.

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