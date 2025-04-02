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В Петербурге два человека пострадали во время стрельбы около ТЦ

В Колпино произошла стрельба около ТЦ
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Росгвардия по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге мужчину поймали после стрельбы. Об этом сообщает Росгвардия региона.

Инцидент произошел в Колпино, на Пролетарской улице. По данным Росгвардии, задержанный стрелял из, предположительно, травматического пистолета.

«Незарегистрированное оружие было направлено на экспертизу», – сообщается в публикации.

Во время стрельбы пострадали два человека. Одному из них пуля попала в область живота. Росгвардейцы оказали ему помощь и передали медикам. Второй пострадавший сбежал с места.

По данным «Фонтанки», инцидент произошел в парке недалеко от ТЦ «Меркурий». Как рассказал очевидец, там находилась компания из четырех мужчин, но в какой-то момент между ними произошел конфликт.

Один из участников открыл стрельбу и попал одному из знакомых в живот, после чего пытался скрыться, но его догнали.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее петербуржец стрелял в соседей из сигнального пистолета из-за шума.

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