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На риелтора, рассказавшую о «схеме» заработка на участниках СВО, завели дело

В Томске завели дело против риелтора, предложившей зарабатывать на бойцах СВО
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blond_zakon/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сотрудники правоохранительных органов завели административное дело против риелтора из Томска Марины Орловой, которая предложила женщинам «схему» заработка на не вернувшихся с фронта участниках специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил Telegram-канал «RT на русском» со ссылкой на Генеральную прокуратуру РФ.

По информации журналистов, дело завели по статье о возбуждении ненависти.

«Материалы <...> направлены в Октябрьский районный суд Томска. Женщине грозит штраф до 20 тыс. рублей или арест на 15 суток», — говорится в материале.

1 апреля в социальных сетях начала распространяться видеозапись интервью с участием Орловой. В ролике риелтор рассказывает о «бизнес-плане» по покупке жилья для женщин.

Как она сказала, россиянкам надо просто найти себе мужчину, который служит в зоне СВО. Если участник боевых действий не вернется с фронта, его супруга может получить выплаты в размере 8 млн рублей. На эти деньги она может приобрести жилье.

Позже риелтор сообщила изданию «Подъем», что ей начали поступать угрозы. Тогда же Орлова извинилась перед женщинами, чьи мужья и родственники находятся в зоне боевых действий, и заявила, что ее слова о выплатах были черным юмором.

Ранее российский банк забрал страховую выплату у дочери участника СВО из Свердловской области.

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