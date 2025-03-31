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Банк забрал выплату у семьи не вернувшегося с СВО россиянина

Иванов: банк забрал страховую выплату у дочери не вернувшегося с СВО бойца
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Юрий Войткевич/РИА Новости

Российский банк забрал страховую выплату у дочери участника специальной военной операции из Новоуральска Свердловской области. Об этом сообщил депутат Максим Иванов в своем Telegram-канале.

Антон А. погиб на поле боя в феврале прошлого года.

По словам Иванова, спустя 11 месяцев после гибели бойца страховая выплата была направлена на счет его дочери, но банк в тот же день отозвал деньги обратно без объяснения причин.

Семья бойца обратилась к Иванову за помощью. Парламентарий направил запрос в военную прокуратуру Центрального военного округа, где в короткие сроки оповестили, что причина возврата денег банк — неверные реквизиты, которые предоставили родственники военнослужащего.

Иванов уточнил, что неточность устранена, страховая компания также вышла на связь и проинформировала близких ветерана спецоперации, что денежные средства перечислены на счет в банке.

Депутат добавил, что эта история стала одним из примеров слаженной и оперативной работы в интересах военнослужащих, а также их родных.

Ранее сестре бойца СВО отказали в выплате из-за гражданства брата.

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