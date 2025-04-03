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Жителя Ленобласти уличили в распространении детского порно

В Ленобласти мужчину задержали по подозрению в распространении детского порно
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Depositphotos

В Ленинградской области задержали 48-летнего мужчину, подозреваемого в распространении порно с несовершеннолетними. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По версии правоохранительных органов, житель города Всеволожска в 2024 году отправил другому пользователю в чате одного из мессенджеров сообщение с приложением порнографических материалов с участием несовершеннолетних. Мужчину задержали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об изготовлении и обороте материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Стражи порядка обыскали жилище подозреваемого, где обнаружили и изъяли мобильный телефон, содержащий доказательства по делу.

До этого на Камчатке педагога обвинили в распространении детской порнографии. Ему может грозить до восьми лет лишения свободы.

Ранее совративший школьниц экс-директор ЧЭМК отделался условным сроком.

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