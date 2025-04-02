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На Камчатке педагога обвинили в распространении детской порнографии

На Камчатке преподавателя музыки обвинили в распространении детского порно
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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Петропавловске-Камчатском преподаватель музыки арестован за распространение в сети детской порнографии. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Камчатка».

По данным следствия, 25-летний обвиняемый хранил порнографические материалы с участием несовершеннолетних и присылал их знакомому в одном из мессенджеров. Известно, что мужчина преподает музыку в одной из школ искусств города.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан и заключен под стражу, ему может грозить до восьми лет лишения свободы. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что в Ялте иностранца осудили за растление девятилетней девочки. 63-летний мужчина переписывался с ребенком и убеждал отправить фото непристойного содержания. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд приговорил фигуранта к 12 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

Ранее в Краснодаре бизнесмен из Москвы обронил купюру и развратил нашедших ее девочек.

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