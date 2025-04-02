На Камчатке педагога обвинили в распространении детской порнографии

В Петропавловске-Камчатском преподаватель музыки арестован за распространение в сети детской порнографии. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Камчатка».

По данным следствия, 25-летний обвиняемый хранил порнографические материалы с участием несовершеннолетних и присылал их знакомому в одном из мессенджеров. Известно, что мужчина преподает музыку в одной из школ искусств города.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан и заключен под стражу, ему может грозить до восьми лет лишения свободы. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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