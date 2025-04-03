«Дочь не слышит»: юноша на велосипеде на скорости сбил 16-летнюю девушку в Калининграде

В центре Калининграда 18-летний молодой человек на велосипеде на полной скорости сбил 16-летнюю девушку, ее госпитализировали в местную больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой. Об этом сообщает «Клопс» в Telegram-канале.

Инцидент, по словам матери пострадавшей, произошел на тротуаре у пешеходного перехода у ТЦ «Маяк».

«Он наехал на мою дочь, она отлетела и потеряла сознание. <...>Она сильно ударилась головой, лежала на дороге и не шевелилась...», — рассказала калининградка.

Женщина отметила, что рядом оказались сотрудники Росгвардии: они первыми пришли девушке на помощь, а также не дали скрыться с места ЧП 18-летнему велосипедисту. На него составили протокол, который должен уйти в полицию.

Мать потерпевшей поделилась, что ее дочери тяжелое сотрясение головного мозга, треснул череп. Также кровь попала в полость уха, и теперь она не слышит.

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