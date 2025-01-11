Водитель Lada Granta устроил стрельбу, чтобы согнать велосипедиста с дороги

В Ростове-на-Дону водитель согнал велосипедиста с дороги выстрелами в воздух

В Ростове-на-Дону водитель автомобиля Lada Granta прогнал велосипедиста с дороги выстрелами в воздух, сообщает Telegram-канал Don Mash.

«Мужчина на велосипеде ехал по Советской, когда из проезжающей Lada Granta на него посыпались недовольства, а потом и выстрелы. Разгорающийся конфликт потух в самом начале — все разъехались по своим делам», — говорится в сообщении канала.

Судя по видео, велосипедист ехал в левом ряду и тормозил весь автомобильный поток. О том, заинтересовалась полиция или нет инцидентом со стрельбой, не сообщается.

До этого в Санкт-Петербурге пассажир такси выстрелил в водителя в ответ на просьбу оплатить проезд. После инцидента таксист уехал, а пассажир пошел домой.

Таксист заявил о произошедшем в полицию. Злоумышленника задержали, в связи со стрельбой возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее в Новосибирске мужчина выстрелил в салон машины группы быстрого реагирования после отказа его подвезти.