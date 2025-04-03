Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Отец и мачеха избили ребенка за то, что он неправильно раскрасил картину

Mirror: в США родители избили ребенка за неправильно раскрашенный рисунок
close
Shutterstock

В США отец и мачеха избили ребенка за то, что он неправильно раскрасил картину, пишет Mirror.

В американском штате Кентукки возбуждено уголовное дело против супружеской пары, обвиняемой в жестоком обращении с пятилетним ребенком. По данным полиции, отец и мачеха подвергли мальчика издевательствам за то, что он неправильно раскрасил рисунок в домашнем задании.

Согласно официальному заявлению правоохранительных органов, 27-летний Рики Норт и его 24-летняя супруга Николь Норт применяли к ребенку целый ряд насильственных действий. Мальчику связывали руки и ноги клейкой лентой, заставляли стоять под холодным душем, наносили удары кулаками и пощечины. Особую жестокость, по мнению следствия, представляет эпизод, когда ребенка держали за лодыжки и били головой о пол.

Полиция квалифицировала действия супругов как «пытки и жестокое заключение несовершеннолетнего». Помимо физического насилия, пара обвиняется в фальсификации доказательств, удушении и сокрытии фактов жестокого обращения с ребенком. В материалах дела подчеркивается, что все эти действия предпринимались в качестве наказания за то, что мальчик «выходил за линии при раскрашивании».

В настоящее время оба подозреваемых находятся в следственном изоляторе округа Белл. Суд установил залог в размере $100 тысяч для каждого из обвиняемых.

Ранее в США одержимая школьником учительница отправила ему 25 тысяч сообщений и изнасиловала.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами