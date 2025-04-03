В США отец и мачеха избили ребенка за то, что он неправильно раскрасил картину, пишет Mirror.

В американском штате Кентукки возбуждено уголовное дело против супружеской пары, обвиняемой в жестоком обращении с пятилетним ребенком. По данным полиции, отец и мачеха подвергли мальчика издевательствам за то, что он неправильно раскрасил рисунок в домашнем задании.

Согласно официальному заявлению правоохранительных органов, 27-летний Рики Норт и его 24-летняя супруга Николь Норт применяли к ребенку целый ряд насильственных действий. Мальчику связывали руки и ноги клейкой лентой, заставляли стоять под холодным душем, наносили удары кулаками и пощечины. Особую жестокость, по мнению следствия, представляет эпизод, когда ребенка держали за лодыжки и били головой о пол.

Полиция квалифицировала действия супругов как «пытки и жестокое заключение несовершеннолетнего». Помимо физического насилия, пара обвиняется в фальсификации доказательств, удушении и сокрытии фактов жестокого обращения с ребенком. В материалах дела подчеркивается, что все эти действия предпринимались в качестве наказания за то, что мальчик «выходил за линии при раскрашивании».

В настоящее время оба подозреваемых находятся в следственном изоляторе округа Белл. Суд установил залог в размере $100 тысяч для каждого из обвиняемых.

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