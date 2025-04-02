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Одержимая школьником учительница отправила ему 25 000 сообщений и изнасиловала

В США 44-летняя учительница изнасиловала 15-летнего школьника
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Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

Учительница из США стала фигуранткой судебных разбирательств после того, как ее обвинили в сексуальных домогательствах в отношении ученика. Об этом сообщает New York Post.

Отношения между 44-летней Эллисон Хавеманн-Нидрах и 15-летним восьмиклассником завязались в одной из школ Нью-Джерси. Коллеги обратили внимание на то, как женщина гладит шею подопечного и пристает к нему.

При этом сам подросток в беседе с друзьями утверждал, что встречается с замужней учительницей. В разговоре с полицией он сначала отрицал это и рассказал, что встречался с дочерью педагога. Хавеманн-Нидрах, по его словам, якобы не домогалась его.

Позже выяснилось, что учительница отправила юноше более 25 тысяч сообщений, была «одержима» им и надругалась.

Хавеманн-Нидрах уже предъявили обвинения в сексуальном насилии, создании опасной ситуации для ребенка и других преступлениях. На данный момент она находится под домашним арестом.

Известно, что у фигурантки двое детей. В школе она начала работать с марта 2022 года.

Ранее на 40-летнюю россиянку, вступившую в интимную связь с подростком, завели уголовное дело.

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