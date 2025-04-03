Москвичам спрогнозировали резкое похолодание и снег в выходные

В эту субботу в Москве произойдет резкое понижение температуры. В воскресенье в столице и вовсе выпадет снег, заявил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Москве комфортная погода, которой можно наслаждаться сегодня и завтра — до второй половины дня пятницы, потому что затем меняется циркуляция и ветер будет уже с северной составляющей», — спрогнозировал синоптик.

По его словам, 4 апреля днем в Москве будет еще тепло. Столбики термометров в последний рабочий день недели покажут +13...+15 градусов. Однако будет увеличиваться облачность и усилится ветер до 7-12 м/с с порывами до 17 м/с.

В субботу, 5 апреля, температура воздуха в столице по сравнению с пятницей понизится на 6-7 градусов. В ночь на воскресенье, 6 апреля, похолодает до -1...-6 градусов. Днем ожидается до +2, выпадет мокрый снег. По прогнозу Вильфанда, он не растает вплоть до 11 апреля.

До этого Роман Вильфанд рассказал, в каких российских регионах можно еще найти «приличный снег». По его словам, до сих пор снежно в пяти уголках РФ. Речь идет о Северо-Кавказском, Южном, Центральном федеральном и Северо-Западном федеральных округах. Кроме того, снег частично остался на юге и в центре Приволжского федерального округа.

Ранее москвичам назвали дату прихода «автомобильной» весны.