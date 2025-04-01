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Синоптик рассказал, где в России еще можно найти «приличный снег»

Вильфанд сообщил о сходе снега в пяти округах России
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«Газета.Ru»

На текущий момент снег сошел в пяти российских округах, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, речь идет о Северо-Кавказском, Южном, Центральном федеральном и Северо-Западном федеральном округах. Кроме того, снег частично растаял на юге и в центре Приволжского федерального округа.

Синоптик рассказал, что «приличный снег» высотой более 10-15 см все еще лежит на востоке Поволжья. Достаточно его и на севере Сибири, а на юге Сибирского федерального округа, Тывы и Байкале снега осталось мало.

«Зимний режим на Дальнем Востоке продлится как минимум до середины апреля», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что в Якутии снег еще лежит, хотя зима теплая, а температура ожидается на 8-10°C выше климатической нормы.

На прошлой неделе ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что март 2025 года в Москве вышел на второе место в списке самых теплых за все время инструментальных наблюдений. Средняя температура воздуха достигла отметки в 3,9°С. Первое место по этому показателю занимает март 2007 года с показателем 4,4°С.

Ранее москвичей предупредили о резком похолодании.

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