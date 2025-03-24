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Москвичам назвали дату прихода «автомобильной» весны

Синоптик Тишковец: с 26 марта в Москве наступит «автомобильная» весна
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Алексей Куденко/РИА Новости

В среду, 26 марта, в Москву и Московскую область придет «автомобильная» весна. Это время, когда среднесуточная температура устойчиво держится на отметке выше +5 градусов, что является сигналом для смены шин, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По прогнозу синоптика, в целом неделя в московском регионе выдастся по-весеннему теплой. В понедельник, 24 марта, температура воздуха в Москве и области прогреется до +9...+12 градусов. Ветер будет юго-восточный, осадков не ожидается.

Во вторник столицу накроет теплый атмосферный фронт, который принесет с собой небольшие осадки. Столбики термометров в этот день покажут не выше +5…+7 градусов.

В четверг и пятницу возможны кратковременные дожди, однако в разгар дня столбики термометров покажут +10…+13 градусов. В выходные москвичей и жителей Подмосковья ждет весенняя погода без осадков. Температура воздуха в эти дни прогреется до +12...+15 градусов, что на шесть градусов выше климатической нормы. Синоптик подчеркнул, что обычно так тепло бывает в последней декаде апреля.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 2025 год может стать одним из самых теплых в истории.

Ранее стало известно, как аномально теплая погода повлияла на природу Подмосковья.

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