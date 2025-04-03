Экономист объяснил, почему ОМС не является конкурентом ДМС

Обязательное медицинское страхование (ОМС) никогда не было конкурентом добровольному медицинскому страхованию (ДМС) и наоборот. Об этом в интервью Общественной Службе Новостей сообщил основатель ОМС в России, профессор, заслуженный экономист РФ Владимир Гришин.

Он напомнил, что ДМС, как система, выросла из хоздоговорных услуг, которые предоставляли медицинские учреждения организациям.

«В 2000-е годы бизнесмены от медицины сделали ДМС, отнесли на себестоимость продукции, также как ОМС, и теперь мы единственная страна в мире, где в ДМС можно отправлять до 6 % от фонда оплаты труда, а на ОМС только 5,1%, а необходимо не менее 7,5% — это о том, какие препятствия для доступности», — сказал Гришин.

Из-за этого государственные учреждения вынуждены оказывать платные услуги, подчеркнул эксперт.

В марте стало известно, что большинство работодателей в России решили увеличить траты на соцпакеты сотрудников вместо повышения их зарплат.

78% участников опроса рассказали, что нарастили траты на соцпакеты в 2024 году. 82% респондентов сообщили о планах увеличить этот вид расходов и в нынешнем году. Каждый четвертый опрошенный сказал, что его компания увеличит расходы на 10–15%.

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