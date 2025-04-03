В Париже протестующих разогнали слезоточивым газом

В Париже 3 апреля полиция жестко разогнала студенческую акцию протеста, применив слезоточивый газ и дубинки. Участники демонстрации, организованной профсоюзами образования CGT, UNSA, FSU и Solidaires, выступали против сокращения госрасходов, пенсионной реформы и таможенных пошлин США, сообщает РИА Новости.

Протест начался у здания министерства образования Франции. Участники несли плакаты с критикой министра образования Элизабет Борн и требовали отмены сокращения 250 преподавательских ставок, из-за которых закрылись 223 класса.

Демонстранты соорудили баррикады, подожгли мусорные баки и атаковали витрины магазинов и банкоматы. В ответ полиция применила силу, что спровоцировало столкновения.

Протестующие жгли файеры, дымовые шашки и бросали петарды в правоохранителей. В знак протеста против политики США был сожжен американский флаг.

Профсоюзы требуют отменить пенсионную реформу, повышающую возраст выхода на пенсию до 64 лет, восстановить 100% оплату отпусков и индексацию зарплат, а также прекратить сокращение бюджета госсектора на €9,1 млрд, которое профсоюзы назвали «социальной несправедливостью».

Правительство Франции утвердило на 2025 год сокращение госрасходов, включая социальное страхование, при этом увеличив оборонный бюджет на 3,3 млрд евро (до 50,5 млрд). Министр обороны Себастьян Лекорню заявил о необходимости довести военные расходы до €100 млрд в год.

Ранее в WSJ предупредили, что введение пошлин подорвет сложившийся миропорядок.