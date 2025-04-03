Начальнику цеха Казанского порохового завода вынесли приговор за взяточничество

В Казани начальника цеха порохового завода приговорили к восьми годам за взятку

В Казани Вахитовский районный суд вынес приговор начальнику одного из цехов ФКП «Казанского государственного казенного порохового завода» за взятку. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на УФСБ по республике Татарстан.

Суд установил, что мужчина получил деньги за то, чтобы беспрепятственно принять документацию по договорам об оказании услуг предприятию, в котором были завышены объемы выполненных работ.

В итоге фигуранта приговорили к восьми годам лишения свободы. Также его оштрафовали на 5,5 млн рублей. Кроме того, осужденному запретили на восемь лет занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в госорганах, заключил суд.

До этого Измайловский суд Москвы вынес приговор бывшему председателю правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову, обвиняемому в получении взятки в крупном размере. Также суд вынес приговор Шамилю Кадиеву, экс-руководителю казенного предприятия Дагестана «Дирекция государственного заказчика-застройщика».

Ранее экс-советнику главы Дагестана вынесли приговор за многомиллионную взятку.