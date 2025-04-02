Экс-глава правительства Дагестана получил тюремный срок

Измайловский суд Москвы приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова по делу о получении взятки в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

Также суд вынес приговор Шамилю Кадиеву, экс-руководителю казенного предприятия Дагестана «Дирекция государственного заказчика-застройщика». Как установил суд, в августе 2014 года Кадиев дал взятку Гамидову в обмен на общее покровительство. Речь идет о сумме более 248 тыс. рублей в виде телевизора Sony и сопутствующего оборудования.

С учетом ранее назначенного Лефортовским районным судом Москвы наказания бывший премьер республики получил 13 лет лишения свободы и штраф в размере 12,45 млн руб. Кроме того, он два года не сможет занимать должности на госслужбе, в органах государственной власти и местного самоуправления, которые связаны с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Суд на этот срок лишил его соответствующих прав.

При этом Кадиева признали виновным в растрате в особо крупном размере. По данным следствия, с 2014 года он в составе организованной группы растратил 31,83 млн руб. «Дирекции единого государственного заказчика-застройщика», оформив приобретение комплекса зданий детского сада и земельного участка в Буйнакском районе Дагестана. На самом деле здание было бывшим рестораном «Шуринка», что исключало его покупку за счет субсидии, предоставленной из федерального бюджета в рамках госпрограммы «Развитие образования». Кроме того, с октября 2013 по апрель 2014 года Кадиев украл у дирекции свыше 41,4 млн рублей, перечислив средства ООО «Град-строй» за реконструкцию здания специального учреждения в Махачкале. Соответствующие работы были выполнены без привлечения средств республиканского бюджета. С декабря 2013 по май 2015 года Кадиев растратил еще 80,8 млн рублей, перечислив их в качестве оплаты по поддельным документам за создание инфраструктуры туристической базы «Орлиное гнездо» в Гунибском районе Дагестана.

С учетом ранее назначенного Бабушкинским судом Москвы наказания Кадиев получил 15 лет лишения свободы и штраф в размере 16 млн руб. Помимо этого, его на 2,5 года лишили права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

В октябре 2019 года Лефортовский суд Москвы приговорил Гамидова и экс-главу министерства экономики и территориального развития Дагестана Раюдина Юсуфова к 6,5 и 5,5 года заключения за растрату.

Ранее экс-советнику главы Дагестана вынесли приговор за многомиллионную взятку.