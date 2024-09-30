Экс-советнику главы Дагестана вынесли приговор за многомиллионную взятку

Бывший советник главы Дагестана Осман Махачев заслушал приговор в Бабушкинском районном суде Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

В пресс-службе указали, что Махачева признали виновным в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Суд приговорил экс-чиновника к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, Махачеву назначен штраф в размере пятикратной суммы взятки в сумме 115 миллионов рублей. Его также лишили права занимать должности на государственной службе в течение пяти лет. Находящееся под арестом имущество, принадлежащее экс-советнику, было конфисковано в доход государства.

Осман Махачев был обвинен в получении многомиллионной взятки в 2017 году за содействие в назначении на должность главы Докузпаринского района. По данным Генпрокуратуры, он запросил 30 миллионов рублей и получил 23 миллиона через посредника. Уголовное дело против него было возбуждено в 2019 году, однако чиновник скрылся за границей и был объявлен в розыск. В ноябре 2021 года его задержали в Германии, а в январе 2022 года экстрадировали в Россию.

26 сентября суд продлил срок следствия по делу о взятках замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова и его заместителя Далгата Абдулгапурова до ноября 2024 года. Следствие считает, что Исмаилов, будучи руководителем следственного управления, вместе с заместителем Абдулгапуровым и другими лицами получил взятки за то, что не стал возбуждать уголовное дело за незаконное строительство дома, а также за незаконное положительное решение за распределение бюджетных средств материнского капитала.

Ранее в Бурятии задержали помощника главы регионального минсельхоза.